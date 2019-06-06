Şile Saklıgöl'de çardağın çökmesiyle göle düşen vatandaşların kurtarılma anı kamerada
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Şile Saklıgöl'de gölün üzerindeki bir çardağın çökmesiyle vatandaşlar göle düştü.
Şile
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:40 Kaynak: İHA
Saklıgöl'de gölün üzerindeki bir çardağın çökmesiyle vatandaşlar göle düştü. Vatandaşların kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Şile Saklıgöl'de, içerisinde vatandaşların bulunduğu, göl üzerindeki çardak bir anda çöktü. Çardakta bulunan vatandaşlar göle düştü. Göldeki vatandaşlar itfaiye ve çevredekilerin çabaları ile kurtarıldı. Kurtarılma anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde vatandaşlar düştükleri gölden vatandaşlar tarafından kurtarılıyor. - İSTANBUL
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