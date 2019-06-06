Son Dakika Haberleri: Şile Saklıgöl'de çardağın çökmesiyle göle düşen vatandaşların kurtarılma anları kamerada
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Şile Saklıgöl'de çardağın çökmesiyle göle düşen vatandaşların kurtarılma anları kamerada

1 saat önce

Şile Saklıgöl'de çardağın çökmesiyle göle düşen vatandaşların kurtarılma anları kameradaİSTANBUL - Şile Saklıgöl'de içerisinde vatandaşların olduğu, göl üzerindeki bir çardak çöktü.

Şile Saklıgöl'de çardağın çökmesiyle göle düşen vatandaşların kurtarılma anları kamerada
İSTANBUL - Şile Saklıgöl'de içerisinde vatandaşların olduğu, göl üzerindeki bir çardak çöktü. Çardağın çökmesiyle vatandaşlar göle düştü. Vatandaşların kurtarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Şile Saklıgöl'de, içerisinde vatandaşların bulunduğu, göl üzerindeki çardak bir anda çöktü. Çardakta bulunan vatandaşlar göle düştü. Göldeki vatandaşlar itfaiye ve çevredekilerin çabaları ile kurtarıldı. Kurtarılma anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde vatandaşlar düştükleri gölden vatandaşlar tarafından kurtarılıyor.
Şile Saklıgöl'de çardağın çökmesiyle göle düşen vatandaşların kurtarılma anları kamerada
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:38 Kaynak: İHA
Çardak, Şile, 3. Sayfa
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