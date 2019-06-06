Son Dakika Haberleri: Şile Saklıgöl'de çardağın çökmesiyle vatandaşlar göle düştü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Şile Saklıgöl'de çardağın çökmesiyle vatandaşlar göle düştü

1 saat önce

Şile Saklıgöl'de çardağın çökmesiyle vatandaşlar göle düştü Vatandaşların kurtarılma anları kameradaİSTANBUL - Şile Saklıgöl'de içerisinde vatandaşların olduğu, göl üzerindeki bir çardak çöktü.

Şile Saklıgöl'de çardağın çökmesiyle vatandaşlar göle düştü
Vatandaşların kurtarılma anları kamerada
İSTANBUL - Şile Saklıgöl'de içerisinde vatandaşların olduğu, göl üzerindeki bir çardak çöktü. Çardağın çökmesiyle vatandaşlar göle düştü. Gölde mahsur kalan vatandaşlar, itfaiyenin ve çevredekilerin çabasıyla kurtarıldı. Kurtarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay sebebiyle çevredeki vatandaşların büyük panik yaşadığı gözlendi.
Şile Saklıgöl'de, içerisinde vatandaşların bulunduğu, göl üzerindeki çardak bir anda çöktü. Çardakta bulunan vatandaşlar göle düşerek suda mahsur kaldı. Facia gibi olaya tanık olan bazı vatandaşlar yardıma koşarken çevredeki diğer vatandaşların da büyük panik yaşadığı gözlendi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göle düşen vatandaşlar itfaiyenin ve vatandaşların çabası ile gölden çıkarıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.
Vatandaşların kurtarılma anları ise cep telefonu kamaralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde vatandaşlar düşen kişileri kurtarmak için göle giriyor, çevredeki diğer vatandaşlar ise büyük panik yaşıyor.
Öte yandan Şile Saklıgöl'ün bayram tatilinde vatandaşların yoğun ilgi göstermesi sebebiyle kalabalık olduğu da gözlendi.
Şile Saklıgöl'de çardağın çökmesiyle vatandaşlar göle düştü
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:54 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Serbest dalış şampiyonu Derya Can'ın eşi denizde kayboldu Serbest dalış şampiyonu Derya Can'ın eşi 12 saat sonra bulundu İstanbul Şile'de çardak çöktü! Vatandaşlar göle düştü Kocaeli'deki tekstil fabrikası küle döndü! işte görüntüler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 15:15:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şile Saklıgöl'de çardağın çökmesiyle vatandaşlar göle düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]