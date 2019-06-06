Son Dakika Haberleri: Şile Saklıgöl'de çardağın çöktüğü alanda jandarma incelemelerde bulundu
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Şile Saklıgöl'de çardağın çöktüğü alanda jandarma incelemelerde bulundu

1 saat önce

Şile Saklıgöl'de göl üzerinde bulunan bir çardak çöktü.

Şile Saklıgöl'de çardağın çöktüğü alanda jandarma incelemelerde bulundu, System.String[]
Şile Saklıgöl'de göl üzerinde bulunan bir çardak çöktü. Çardakta bulunan vatandaşlar göle düştü. Göldeki vatandaşlar itfaiyenin ve çevredekilerin çabaları ile kurtarılırken, jandarma olay yerinde inceleme yaptı.

Şile Saklıgöl'de içerisinde vatandaşların bulunduğu, göl üzerindeki çardak çöktü. O esnada çardakta bulunan vatandaşlar göle düştü. Göldeki vatandaşlar itfaiyenin ve çevredekilerin ortak çabası ile kurtarıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:04 Kaynak: İHA
Çardak, Jandarma, Şile, 3. Sayfa
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