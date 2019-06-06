Şile Saklıgöl'de çardağın çöktüğü alanda jandarma incelemelerde bulundu
1 saat önce
Şile Saklıgöl'de göl üzerinde bulunan bir çardak çöktü.
Şile
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:04 Kaynak: İHA
Saklıgöl'de göl üzerinde bulunan bir çardak çöktü. Çardakta bulunan vatandaşlar göle düştü. Göldeki vatandaşlar itfaiyenin ve çevredekilerin çabaları ile kurtarılırken, jandarma olay yerinde inceleme yaptı.
Şile Saklıgöl'de içerisinde vatandaşların bulunduğu, göl üzerindeki çardak çöktü. O esnada çardakta bulunan vatandaşlar göle düştü. Göldeki vatandaşlar itfaiyenin ve çevredekilerin ortak çabası ile kurtarıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Jandarma
ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. - İSTANBUL
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