ŞİLE SAKLIGÖL'DE ÇARDAK ÇÖKTÜ, VATANDAŞLAR GÖLE DÜŞTÜ (1)
1 saat önce
Şile Saklıgöl'de turistlik amaçla kullanılan çardağın çökmesiyle vatandaşlar göle düştü.
Şile
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:15 Kaynak: DHA
Saklıgöl'de turistlik amaçla kullanılan çardağın çökmesiyle vatandaşlar göle düştü. Göle
düşen insanlara ilk önce çevredekiler yardım etti. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Görüntü dökümü:
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-Cep telefonu görüntüsü
-Vatandaşların kurtarılmak için suya atlayanlar
-Genel ve detaylar
- İstanbul
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