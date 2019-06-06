Şile Saklıgöl'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü (1)
1 saat önce
ŞİLE Saklıgöl'de turistlik amaçla kullanılan çardağın çökmesiyle vatandaşlar göle düştü.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:21 Kaynak: DHA
ŞİLE Saklıgöl'de turistlik amaçla kullanılan çardağın çökmesiyle vatandaşlar göle düştü. Göle
düşen insanlara ilk önce çevredekiler yardım etti. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. - İstanbul
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