Şile Tapu Müdürlüğü'ndeki operasyon: Rüşvet çarkının görüntüleri dosyaya girdi - Son Dakika
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Şile Tapu Müdürlüğü'ndeki operasyon: Rüşvet çarkının görüntüleri dosyaya girdi

04.06.2022 13:37
Şile Tapu Müdürlüğü'ndeki operasyon: Rüşvet çarkının görüntüleri dosyaya girdi

ŞİLE Tapu Müdürlüğü'ne yapılan 82 kişinin gözaltına alındığı 2 operasyonla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

ŞİLE Tapu Müdürlüğü'ne yapılan 82 kişinin gözaltına alındığı 2 operasyonla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Rüşvet çarkının gizli kameralar ile ispatlandığı ve görüntülerin dosyaya girdiği öğrenildi.

Rüşvete konu eylemlerin tespiti ve delil elde edilmesi amacıyla Tapu Müdürü Soner Ç.'nin makam odasına ve memurların çalışma odalarına ses ve görüntü kaydeden kameralar yerleştirildi. Yakalanma riski yüksek işlemlerde rüşvet miktarının değiştiği ve pazarlık yapıldığı kaydedilirken binlerce lira haksız kazanç elde edildiği, şüphelilerin parayı bazen aracı vasıtasıyla aldırdıkları, bazen tokalaşma bahanesiyle, kimi zamansa dolap çekmecelerinde, merdivenlerde, tuvaletlerde aldıkları saptandı. 151 rüşvet eyleminin olduğu belirtilirken  82 şüphelinin yakalandığı, 4'ünün emniyetten serbest bırakıldığı, adliyeye sevk edilen 78 şüpheliden aralarında tapu müdürü, müdür yardımcısı, 10 memur ve emlakçıların olduğu 32 şüphelinin ise tutuklandığı kaydedildi.


Şile Tapu Müdürlüğü'ndeki operasyon: Rüşvet çarkının görüntüleri dosyaya girdi
Şile Tapu Müdürlüğü'ndeki operasyon: Rüşvet çarkının görüntüleri dosyaya girdi
Şile Tapu Müdürlüğü'ndeki operasyon: Rüşvet çarkının görüntüleri dosyaya girdi
Şile Tapu Müdürlüğü'ndeki operasyon: Rüşvet çarkının görüntüleri dosyaya girdi
Şile Tapu Müdürlüğü'ndeki operasyon: Rüşvet çarkının görüntüleri dosyaya girdi
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şile Tapu Müdürlüğü'ndeki operasyon: Rüşvet çarkının görüntüleri dosyaya girdi - Son Dakika

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