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Son dakika haberi: Şile Tapu Müdürlüğü'ndeki rüşvet operasyonunda 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Şile Tapu Müdürlüğü'ndeki rüşvet operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

01.02.2022 11:55

Son dakika haberi: Şile Tapu Müdürlüğü'nde rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şile Tapu Müdürlüğü'nde rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şile Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçedeki tapu müdürlüğünde işlemlerin yapılması ve hızlandırılması karşılığında rüşvet alınıp verildiği iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere dün sabah yapılan operasyonlarda 12 şüpheli yakalanırken, bir şüphelinin de tanık sıfatıyla ifadesine başvuruldu. Adreslerdeki aramalarda da çok sayıda doküman ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Soruşturma kapsamında geçen yıl ekim ayında yapılan ilk operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 87 şüpheliden 82'si yakalanmış, 32'si sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

Son dakika haberi: Şile Tapu Müdürlüğü'ndeki rüşvet operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi: Şile Tapu Müdürlüğü'ndeki rüşvet operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi: Şile Tapu Müdürlüğü'ndeki rüşvet operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

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Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul, Rüşvet, Şile, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Şile Tapu Müdürlüğü'ndeki rüşvet operasyonunda 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Şile Tapu Müdürlüğü'ndeki rüşvet operasyonunda 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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