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Son Dakika | ŞİLE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ'NE 2'NCİ DALGA RÜŞVET OPERASYONU; 12 GÖZALTI - Son Dakika

Son Dakika | ŞİLE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ'NE 2'NCİ DALGA RÜŞVET OPERASYONU; 12 GÖZALTI

01.02.2022 11:40

Son dakika haberler: ŞİLE Tapu Müdürlüğü'nde 2. dalga rüşvet operasyonu düzenlendi.

ŞİLE Tapu Müdürlüğü'nde 2. dalga rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; Şile Tapu Müdürlüğü'nde 1 Ekim 2021'de rüşvet operasyonu düzenlenmişti. Operasyonda usulsüzlük yaptıkları tespit edilen 86 şüpheli gözaltına alınmıştı. 32 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Operasyonun devamında dün 12 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 10"u emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son Dakika | ŞİLE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ'NE 2'NCİ DALGA RÜŞVET OPERASYONU; 12 GÖZALTI
Son Dakika | ŞİLE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ'NE 2'NCİ DALGA RÜŞVET OPERASYONU; 12 GÖZALTI
Son Dakika | ŞİLE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ'NE 2'NCİ DALGA RÜŞVET OPERASYONU; 12 GÖZALTI

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Rüşvet, Ekim, Şile, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | ŞİLE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ'NE 2'NCİ DALGA RÜŞVET OPERASYONU; 12 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | ŞİLE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ'NE 2'NCİ DALGA RÜŞVET OPERASYONU; 12 GÖZALTI - Son Dakika
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