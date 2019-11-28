Son Dakika Haberleri: Şile Tohum ve Yerel Ürünler Şenliği'nde üreticiyle tüketici buluşacak
Son Dakika Güncel Şile Tohum ve Yerel Ürünler Şenliği'nde üreticiyle tüketici buluşacak - Son Dakika

Şile Tohum ve Yerel Ürünler Şenliği'nde üreticiyle tüketici buluşacak

6 saat önce

Yerel tohum kullanımının yaygınlaştırılması, geleneksel bilgilerin paylaşılması ve tüketicilerde yerel tohum bilincinin oluşturulması amacıyla düzenlenen Şile Tohum ve Yerel Ürünler Şenliği, 1 Aralık'ta yapılacak.

Şile Tohum ve Yerel Ürünler Şenliği'nde üreticiyle tüketici buluşacak, System.String[]

Yerel tohum kullanımının yaygınlaştırılması, geleneksel bilgilerin paylaşılması ve tüketicilerde yerel tohum bilincinin oluşturulması amacıyla düzenlenen Şile Tohum ve Yerel Ürünler Şenliği, 1 Aralık'ta yapılacak.

Şile Belediyesi tarafından kurulan Yeryüzü Pazarı'nda gerçekleştirilecek şenlikte, yerel tohumların korunması ve çoğaltılmasının önemi ziyaretçilere aktarılacak.


Şenlikte ziyaretçiler, geleneksel yöntemle hazırlanan birçok lezzetli yiyeceği tatma imkanına sahip olurken, farklı atölyelerde üretim süreçlerini gözlemleyecek ve mevsimin taze ürünlerini satın alabilecek.


Şile'deki 57 köyün destek verdiği etkinlik, bir gün sürecek.

Aralık, Şile, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:26 Kaynak: AA
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