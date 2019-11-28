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Şile Tohum ve Yerel Ürünler Şenliği'nde üreticiyle tüketici buluşacak
6 saat önce
Yerel tohum kullanımının yaygınlaştırılması, geleneksel bilgilerin paylaşılması ve tüketicilerde yerel tohum bilincinin oluşturulması amacıyla düzenlenen Şile Tohum ve Yerel Ürünler Şenliği, 1 Aralık'ta yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:26 Kaynak: AA
Yerel tohum kullanımının yaygınlaştırılması, geleneksel bilgilerin paylaşılması ve tüketicilerde yerel tohum bilincinin oluşturulması amacıyla düzenlenen Şile Tohum ve Yerel Ürünler Şenliği, 1 Aralık'ta yapılacak.
Şile Belediyesi tarafından kurulan Yeryüzü Pazarı'nda gerçekleştirilecek şenlikte, yerel tohumların korunması ve çoğaltılmasının önemi ziyaretçilere aktarılacak.
Şenlikte ziyaretçiler, geleneksel yöntemle hazırlanan birçok lezzetli yiyeceği tatma imkanına sahip olurken, farklı atölyelerde üretim süreçlerini gözlemleyecek ve mevsimin taze ürünlerini satın alabilecek.
Şile'deki 57 köyün destek verdiği etkinlik, bir gün sürecek.
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