ŞİLE'YE TATİLCİ AKINI; KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU - 1 - Son Dakika

Tatile gidemeyenler Şile'ye akın ediyor.

Şile yolunda trafik yoğunluğu yaşanırken araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

Jandarma ile polis, havadan ve karadan denetim yaptı

Semih ÇALIŞKAN - Ali AKSOYER - Burçak BOZKUŞ - Kubilay ÖZEV - Buğra BENLİOĞLU/ İSTANBUL, (DHA) - KURBAN Bayramı tatili devam ederken çok sayıda İstanbullu, Şile'ye akın etti. Şile yolunda trafik yoğunluğu yaşanırken jandarma ve polis ekipleri havadan ve karadan denetim gerçekleştirdi.

Kurban Bayramı tatilini Şile'de geçirmek isteyen İstanbullular yollara düştü. Sabah saatlerinde Şile yolunda trafik yoğunluğu yaşanırken araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Şile yolunda denetim gerçekleştirdi. Karadan denetim gerçekleştiren ekiplere jandarma helikopteri de havadan destek verdi. Jandarma helikopteri ayrıca sahil şeridinde de denetim yaptı. Şile'ye giden vatandaşların sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyup uymadıkları kontrol edilirken, trafik ekipleri sürücülerin belge kontrollerini gerçekleştirdi. Kurban Bayramı dolayısıyla jandarma ekipleri vatandaşlara kolonya ve çikolata ikram etti. Şile otoyolunda yapılan denetim ve trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.

"YOL ÇOK KALABALIK KEŞKE DÜN GELSEYDİK"

Ailesiyle birlikte günü birlik Şile'ye giden Hulusi Hararcı, "Şile'ye gidiyoruz. Akşam geç saate kadar orada olacağız. Biz ikinci gün kimse olmaz diye geldik. Yol çok kalabalık. Keşke dün gelseydik. Ben burayı ilk defa böyle görüyorum. Biz gittiğimiz yerde sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Biz kamp yapacağız. Çocuklarımız da var. Onların da bizim de sağlığımız önemli. Herkesi de uyarıyorum. Sosyal mesafeye dikkat edelim" ifadelerini kullandı.