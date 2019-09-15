Son Dakika Haberleri: Şile yıldızspor: 1-0
Son Dakika Spor Haber

Şile yıldızspor: 1-0

1 saat önce

STAT: Yeni BucaHAKEMLER: Necati Selçuk Şahin (xx), Recep Güneş (xx), Levent Yeşilyurt (xx)Cİ GROUP BUCA: Ceyhun (xxx) - Fuchs (xxx), Ahmet (xx), Gökhan Köseoğlu (xxx), Erhan (xx), Nihat (xx), Mustafa (xxx), Cafercan (x) (Dk. 56 Tayfur), Cuma (xx) (Dk. 74 İsa x) (Dk.

Şile yıldızspor: 1-0, System.String[]

STAT: Yeni Buca
HAKEMLER: Necati Selçuk Şahin (xx), Recep Güneş (xx), Levent Yeşilyurt (xx)
Cİ GROUP BUCA: Ceyhun (xxx) - Fuchs (xxx), Ahmet (xx), Gökhan Köseoğlu (xxx), Erhan (xx), Nihat (xx), Mustafa (xxx), Cafercan (x) (Dk. 56 Tayfur), Cuma (xx) (Dk. 74 İsa x) (Dk. 90 Bertuğ), Gökhan Erdöl (xxx), Berke (xx)
ŞILE YILDIZSPOR: Alptekin (x) - Aykut (xx), Mürsel (x), Halil (xx), Kerem (xx), Şamil (x), Tahsin (xx), Emin (xx), Oğuzhan (x) (Dk. 73 Hasan), İskender (x) (Dk. 85 Ozan), Fuat (x) (Dk. 34 Eren x)
GOL: Dk. 90 Gökhan Erdöl (Buca)
KIRMIZI KART: Dk. 71 Aykut (Şile Yıldızspor)
SARI KARTLAR: Nihat (Buca) - Aykut, Halil (Şile Yıldızspor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve mücadelesi veren Ci Group Buca, evinde Şile Yıldızspor'u 90'ıncı dakikada attığı golle 1-0 yenerek puanını 7'ye çıkardı. İlk yarısı 0-0 sona eren müsabakanın 71'inci dakikasında Şile Yıldızsporlu Aykut kırmızı kart gördü. 10 kişi kalan rakibi karşısında baskısını artıran Buca'yı galibiyete taşıyan golü Gökhan Erdöl kaydetti.


Necati Selçuk, Recep Güneş, Buca, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Deniz paraşütüyle 20 metreden düşen 2 turistin sağlık durumu ağır
Karaman'da iki genç, mısır tarlasında baygın halde bulundu Araştırma şirketi sahipleri, Davutoğlu ve Babacan'ın oy oranları hakkında değerlendirme yaptı İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani önemli zirve için Ankara'ya geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 22:24:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şile yıldızspor: 1-0
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]