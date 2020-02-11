ŞİLE YOLU'NDA 2 HAFRİYAT KAMYONU KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI (1) - Son Dakika

Şile Yolu Ömerli Mevkii'nde saat 10.30 sıralarında 2 hafriyat kamyonu kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 şoför yaralanırken, olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kaza yerinde çalışmaları devam ediyor

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Kamyonların görüntüsü

-ekiplerin çalışmaları

- İstanbul