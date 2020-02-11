ŞİLE YOLU'NDA 2 HAFRİYAT KAMYONU KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI (1) - Son Dakika

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ŞİLE YOLU'NDA 2 HAFRİYAT KAMYONU KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI (1)
7 saat önce
Şile Yolu Ömerli Mevkii'nde saat 10.30 sıralarında 2 hafriyat kamyonu kafa kafaya çarpıştı.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:49 Kaynak: DHA
Şile Yolu Ömerli Mevkii'nde saat 10.30 sıralarında 2 hafriyat kamyonu kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 şoför yaralanırken, olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kaza yerinde çalışmaları devam ediyor
Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Kamyonların görüntüsü
-ekiplerin çalışmaları
- İstanbul
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