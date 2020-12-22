Şile Yolu'nda 3 motosikletlinin tek teker terörü kamerada - Son Dakika

ŞİLE Yolu'nda tek teker üzerinde giden 3 motosikletli, hem kendilerinin hem de trafikteki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. O anlar motosikletlilerin arkasındaki bir aracın sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Şile Yolu, Şile yönünde giden 3 motosiklet sürücüsünün yaptığı tehlikeli hareketler hem kendi hem de diğer sürücüleri hayatını tehlikeye attı. Yolda seyir halindeyken yan yana gelen motosiklet sürücüleri bir süre tek teker üzerinde ilerledi. Araçları sollayarak gözden kaybolan motosikletlilerin tehlikeli hareketleri, başka bir araç sürücüsü tarafından saniye saniye kaydedildi.