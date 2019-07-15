Son Dakika Haberleri: ŞİLE YOLU'NDA ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI (1)
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ŞİLE YOLU'NDA ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI (1)

3 saat önce

Şile Yolu Ömerli Mevki İstanbul istikametinde kontrolden çıkan bir araç şarampole yuvarlandı.

ŞİLE YOLU'NDA ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI (1), System.String[]

Şile Yolu Ömerli Mevki İstanbul istikametinde kontrolden çıkan bir araç şarampole yuvarlandı. Araç ters dönerken, sürücü aracın içinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler olayı hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin sürücüyü kurtama çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:
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-Olay eri
- İtfaiye ekipleri
-Ters dönen araç
-Kurtarma çalışmaları


- İstanbul
İstanbul, Ömerli, Şile, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:44 Kaynak: DHA
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