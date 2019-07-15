Şile Yolu'nda araç şarampole yuvarlandı (1)
2 saat önce
Çekmeköy Şile Yolu Ömerli Mevki İstanbul istikametinde kontrolden çıkan bir araç şarampole yuvarlandı.
Çekmeköy Şile Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:57 Kaynak: DHA
Yolu Ömerli
Mevki İstanbul
istikametinde kontrolden çıkan bir araç şarampole yuvarlandı. Araç
ters dönerken, sürücü aracın içinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler olayı hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin sürücüyü kurtama çalışmaları devam ediyor.
- İstanbul
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