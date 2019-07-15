Şile yolu'nda araç şarampole yuvarlandı (1)
2 saat önce
ÇEKMEKÖY Şile Yolu Ömerli Mevkii İstanbul istikametinde kontrolden çıkan bir araç şarampole yuvarlandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:14 Kaynak: DHA
ÇEKMEKÖY Şile
Yolu Ömerli
Mevkii İstanbul
istikametinde kontrolden çıkan bir araç şarampole yuvarlandı. Araç
ters dönerken, sürücü aracın içinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler olayı hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Olay yerinde bekleyen sağlık ekipleri 30-35 yaşlarındaki erkek sürücünün öldüğünü belirledi. Polisin ve itfaiyenin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
- İstanbul
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