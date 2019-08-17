Son Dakika Haberleri: ŞİLE YOLU'NDA DERE TAŞTI BİR ARAÇ MAHSUR KALDI
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ŞİLE YOLU'NDA DERE TAŞTI BİR ARAÇ MAHSUR KALDI

51 dakika önce

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ / İstanbul DHAÜmraniye Şile Yolu Çekmeköy istikametinde yol kenarında bulunan dere taşarak yolu kapattı.

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA
Ümraniye Şile Yolu Çekmeköy istikametinde yol kenarında bulunan dere taşarak yolu kapattı. Bir araba suların ortasında mahsur kaldı.
Olay, saat 15.30 sularında Ümraniye Şile Yolu Çekmeköy istikametinde meydana geldi. Şile yolu üzerindeki derenin taşmasıyla bir araç suların ortasında mahsur kaldı. Aracın içindeki iki kişi son anda dışarı çıkarak kurtuldu. Trafik polisleri tarafından yol kapatılarak, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoldaki suyu tahliye ettikten sonra belediye temizlik ekipleri yoldaki çöpleri temizleyerek yol açıldı. Her hangi bir can kaybı olmazken bir araçta maddi hasar meydana geldi.
İstanbul, Çekmeköy, Şile, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 04:55 Kaynak: DHA
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