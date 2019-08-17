Şile yolu'nda dere taştı bir araç mahsur kaldı
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ÜMRANİYE Şile Yolu Çekmeköy istikametinde yol kenarında bulunan dere taşarak yolu kapattı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 04:56 Kaynak: DHA
ÜMRANİYE Şile
Yolu Çekmeköy
istikametinde yol kenarında bulunan dere taşarak yolu kapattı. Bir araba suların ortasında mahsur kaldı.
Olay, saat 15.30 sularında Ümraniye
Şile Yolu Çekmeköy istikametinde meydana geldi. Şile yolu üzerindeki derenin taşmasıyla bir araç suların ortasında mahsur kaldı. Aracın içindeki iki kişi son anda dışarı çıkarak kurtuldu. Trafik polisleri tarafından yol kapatılarak, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoldaki suyu tahliye ettikten sonra belediye temizlik ekipleri yoldaki çöpleri temizleyerek yol açıldı. Her hangi bir can kaybı olmazken bir araçta maddi hasar meydana geldi.
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