ŞİLE YOLU'NDA HAFRİYAT KAMYONU İLE SU TANKERİ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI (2) - Son Dakika

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ŞİLE YOLU'NDA HAFRİYAT KAMYONU İLE SU TANKERİ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI (2)
6 saat önce
Şile Yolu Ömerli Mevkii'nde saat 10.30 sıralarında hafriyat kamyonu ile bir su tankeri kafa kafaya çarpıştı.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:58 Kaynak: DHA
Şile Yolu Ömerli Mevkii'nde saat 10.30 sıralarında hafriyat kamyonu ile bir su tankeri kafa kafaya çarpıştı. Kazada su tankerinin şoförü bulunduğu yerde sıkıştı. Olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafriyat kamyonunun şoförü ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralı şoförü sıkıştığı yerden kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Kamyonların görüntüsü
-ekiplerin çalışmaları
- İstanbul
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