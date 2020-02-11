Şile yolu'nda hafriyat kamyonu ile su tankeri kafa kafaya çarpıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şile yolu'nda hafriyat kamyonu ile su tankeri kafa kafaya çarpıştı - Son Dakika

Şile yolu'nda hafriyat kamyonu ile su tankeri kafa kafaya çarpıştı

6 saat önce

ŞİLE YOLU'NDA HAFRİYAT KAMYONU İLE SU TANKERİ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI (3)

ŞİLE YOLU'NDA HAFRİYAT KAMYONU İLE SU TANKERİ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI (3)

Şile yolu'nda hafriyat kamyonu ile su tankeri kafa kafaya çarpıştı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:41 Kaynak: DHA
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