Şile yolu'nda hafriyat kamyonu ile su tankeri kafa kafaya çarpıştı - Son Dakika

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Şile yolu'nda hafriyat kamyonu ile su tankeri kafa kafaya çarpıştı
7 saat önce
ŞİLE YOLU'NDA HAFRİYAT KAMYONU İLE SU TANKERİ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI (4) (havadan görüntüler)
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:05 Kaynak: DHA
ŞİLE YOLU'NDA HAFRİYAT KAMYONU İLE SU TANKERİ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI (4) (havadan görüntüler)
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