Şile yolu'nda otomobil seyir halindeki iş makinesine çarptı 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şile yolu'nda otomobil seyir halindeki iş makinesine çarptı 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Şile yolu'nda otomobil seyir halindeki iş makinesine çarptı 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

Çekmeköy Şile Yolu Ömerli Mevkiinde içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil yolda seyir halindeki iş makinesi arkadan çarptı.

Çekmeköy Şile Yolu Ömerli Mevkiinde içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil yolda seyir halindeki iş makinesi arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi ambulansla morga götürüldü.

Şile yolu'nda otomobil seyir halindeki iş makinesine çarptı 1 ölü, 2 yaralı

Çekmeköy, Ömerli, Şile, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:52 Kaynak: DHA
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Şile yolu'nda otomobil seyir halindeki iş makinesine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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