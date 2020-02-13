Son Dakika › Güncel › Şile yolu'nda otomobil seyir halindeki iş makinesine çarptı 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Şile yolu'nda otomobil seyir halindeki iş makinesine çarptı 1 ölü, 2 yaralı
6 saat önce
Çekmeköy Şile Yolu Ömerli Mevkiinde içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil yolda seyir halindeki iş makinesi arkadan çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:01 Kaynak: DHA
Çekmeköy Şile Yolu Ömerli Mevkiinde içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil yolda seyir halindeki iş makinesi arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi ambulansla morga götürüldü.
Son Dakika Şile yolu'nda otomobil seyir halindeki iş makinesine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı Son dakika: Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması: En az 10 ülke bayilik için irtibata geçti Son dakika: Peş peşe depremler! Akdeniz 4.1, Elazığ 3.2 ile sallandı Rusya'dan gerginliği tırmandıracak Türkiye açıklaması: Suriye ile ilgili provokatif açıklamalardan kaçının