Şile yolu'nda otomobil seyir halindeki iş makinesine çarptı 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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Şile yolu'nda otomobil seyir halindeki iş makinesine çarptı 1 ölü, 2 yaralı
6 saat önce
ŞİLE YOLU'NDA OTOMOBİL SEYİR HALİNDEKİ İŞ MAKİNESİNE ÇARPTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI (4)
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:49 Kaynak: DHA
ŞİLE YOLU'NDA OTOMOBİL SEYİR HALİNDEKİ İŞ MAKİNESİNE ÇARPTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI (4)
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