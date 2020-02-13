Şile yolu'nda otomobil seyir halindeki iş makinesine çarptı 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şile yolu'nda otomobil seyir halindeki iş makinesine çarptı 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Şile yolu'nda otomobil seyir halindeki iş makinesine çarptı 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

ŞİLE YOLU'NDA OTOMOBİL SEYİR HALİNDEKİ İŞ MAKİNESİNE ÇARPTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI (4)

Şile yolu'nda otomobil seyir halindeki iş makinesine çarptı 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

ŞİLE YOLU'NDA OTOMOBİL SEYİR HALİNDEKİ İŞ MAKİNESİNE ÇARPTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI (4)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:49 Kaynak: DHA
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