Son Dakika › 3. Sayfa › Şile Yolu Ömerli mevkiinde bir otomobil yoldaki iş makinesine arkadan çarptı. - Son Dakika
Şile Yolu Ömerli mevkiinde bir otomobil yoldaki iş makinesine arkadan çarptı.
6 saat önce
Şile Yolu Ömerli mevkiinde bir otomobil yoldaki iş makinesine arkadan çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:00 Kaynak: İHA
Şile Yolu Ömerli mevkiinde bir otomobil yoldaki iş makinesine arkadan çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi de yaralandı. - İSTANBUL
Son Dakika Şile yolunda otomobil, seyir halindeki iş makinesine arkadan çarptı! 1 ölü, 2 yaralı Şile yolu'nda otomobil seyir halindeki iş makinesine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı Son dakika: Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması: En az 10 ülke bayilik için irtibata geçti Polisin "Neden kaçtın?" sorusuna, ehliyetsiz sürücü "Yüzüm yok" şeklinde cevap verdi