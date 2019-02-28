Son Dakika Haberleri: Şile Yolunda Faciadan Dönülen Kaza Kamerada

Şile Yolunda Faciadan Dönülen Kaza Kamerada

58 dakika önce

Şile'de bir sürücü sapağa gireceği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek hızla bariyerlere çarptı.

Şile Yolunda Faciadan Dönülen Kaza Kamerada, System.String[]
Şile'de bir sürücü sapağa gireceği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek hızla bariyerlere çarptı. Yoldaki diğer araçların kıl payı kurtulduğu kaza saniye saniye araç kamerasına yansıdı.

Şile Madenler Çamlık mevkiinde aracıyla ilerleyen bir sürücü, yoldaki sapağa gireceği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek hızla bariyerlere çarptı. Aracın yoldaki diğer araçları sıyırarak bariyerlere çarptığı kaza aksiyon filmlerini aratmadı. Arkadan gelen bir araç da yaptığı manevra ile bariyerlerdeki araca çarpmaktan kıl payı kurtuldu. Aracın bariyerlere hızla çarptığı kaza, arkadan gelen başka bir aracın araç içi kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde sapağa girmeye çalışan araç sürücüsü bir anda hakimiyetini kaybediyor ve diğer araçların önünden geçerek bariyerlere çarpıyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:31 Kaynak: İHA

Çamlık, Şile, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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