ŞİLE YOLUNDA HAFRİYAT KAMYONLARI ÇARPIŞTI: 2 YARALI - Son Dakika
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ŞİLE YOLUNDA HAFRİYAT KAMYONLARI ÇARPIŞTI: 2 YARALI

28.03.2022 11:55

ŞİLE yolu Ömerli mevkiinde bariyerleri aşarak karşı şeride geçen hafriyat yüklü kamyon, karşı yönde gelen başka bir kamyonla çarpıştı.

ŞİLE yolu Ömerli mevkiinde bariyerleri aşarak karşı şeride geçen hafriyat yüklü kamyon, karşı yönde gelen başka bir kamyonla çarpıştı. Kazada, kamyon sürücüleri hafif şekilde yaralandı.

Kaza, 23.30 sıralarında Şile otoyolu Çekmeköy istikametinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde bulunan Yaşar Köseoğlu yönetimindeki hafriyat yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak bariyerleri aştı ve karşı şeride geçti. Yaşar Köseoğlu yönetimindeki kamyon, karşı şeritte Şile istikametine ilerleyen Mehmet Büyütmüş yönetimindeki 34 JH1169 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyon sürücüleri hafif şekilde yaralandı. Çevrede bulunan diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücüler, ambulanslarla Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan kaza nedeniyle Şile Otoyolu tek şeride düşürüldü. Kazaya karışan hafriyat kamyonları olay yerinden çekici yardımı ile kaldırıldıktan sonra trafik normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor

ŞİLE YOLUNDA HAFRİYAT KAMYONLARI ÇARPIŞTI: 2 YARALI
ŞİLE YOLUNDA HAFRİYAT KAMYONLARI ÇARPIŞTI: 2 YARALI
ŞİLE YOLUNDA HAFRİYAT KAMYONLARI ÇARPIŞTI: 2 YARALI

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Üsküdar'da bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı Üsküdar'da bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı Şile yolunda hafriyat kamyonları çarpıştı: 2 yaralı Şile yolunda hafriyat kamyonları çarpıştı: 2 yaralı

İstanbul, Kaza, Şile, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞİLE YOLUNDA HAFRİYAT KAMYONLARI ÇARPIŞTI: 2 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞİLE YOLUNDA HAFRİYAT KAMYONLARI ÇARPIŞTI: 2 YARALI - Son Dakika
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