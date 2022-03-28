Şile otoyolunda hafriyat kamyonu bariyerleri kırıp karşı şeride geçti: 2 hafif yaralı - Son Dakika
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Şile otoyolunda hafriyat kamyonu bariyerleri kırıp karşı şeride geçti: 2 hafif yaralı

28.03.2022 01:56

Şile otoyolunda hafriyat kamyonu bariyerleri kırıp karşı şeride geçti: 2 hafif yaralı Şile yolunda 2 hafriyat kamyonu kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı Şile yolu Ömerli mevkisinde karşı şeride geçen hafriyat yüklü kamyon karşı yönden gelen başka bir kamyon ile kafa kafaya çarpıştı.

Şile otoyolunda hafriyat kamyonu bariyerleri kırıp karşı şeride geçti: 2 hafif yaralı

Şile yolunda 2 hafriyat kamyonu kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

İSTANBUL - Şile yolu Ömerli mevkisinde karşı şeride geçen hafriyat yüklü kamyon karşı yönden gelen başka bir kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kazada hafriyat kamyonu sürücüleri hafif yaralandı.

Kaza, 23.30 sıralarında Şile otoyolu Çekmeköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şile istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan Yaşar Köseoğlu yönetimindeki hafriyat yüklü kamyon, direksiyon hakimiyetinin kaybolmasıyla bariyerleri kırdıktan sonra karşı yönden Şile istikametine gitmekte olan Mehmet Büyütmüş yönetimindeki 34 JH1169 plakalı hafriyat yüklü kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile her iki sürücü de hafif şekilde yaralandı. Çevrede bulunan diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada hafif şekilde yaralanan sürücüler ambulanslarla Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan yaşanan kazanın ardından Şile Otoyolu tek şeride düşürüldü. Kazaya karışan hafriyat yüklü kamyonlar olay yerinden çekici yardımı ile götürüldükten sonra trafik normal seyrine döndü.

Gelin konvoyu kazadan dolayı ilerleyemedi.

Yaşanan tır kazasında Şile Otoyolunda seyir halinde olan gelin arabası yolda kaldı. Trafiğin açılmasının ardından gelin konvoyu yoluna devam etti.

Şile otoyolunda hafriyat kamyonu bariyerleri kırıp karşı şeride geçti: 2 hafif yaralı
Şile otoyolunda hafriyat kamyonu bariyerleri kırıp karşı şeride geçti: 2 hafif yaralı
Şile otoyolunda hafriyat kamyonu bariyerleri kırıp karşı şeride geçti: 2 hafif yaralı
Şile otoyolunda hafriyat kamyonu bariyerleri kırıp karşı şeride geçti: 2 hafif yaralı
Şile otoyolunda hafriyat kamyonu bariyerleri kırıp karşı şeride geçti: 2 hafif yaralı
Şile otoyolunda hafriyat kamyonu bariyerleri kırıp karşı şeride geçti: 2 hafif yaralı
Şile otoyolunda hafriyat kamyonu bariyerleri kırıp karşı şeride geçti: 2 hafif yaralı
Şile otoyolunda hafriyat kamyonu bariyerleri kırıp karşı şeride geçti: 2 hafif yaralı
Şile otoyolunda hafriyat kamyonu bariyerleri kırıp karşı şeride geçti: 2 hafif yaralı
Şile otoyolunda hafriyat kamyonu bariyerleri kırıp karşı şeride geçti: 2 hafif yaralı

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İstanbul, Kaza, Şile, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şile otoyolunda hafriyat kamyonu bariyerleri kırıp karşı şeride geçti: 2 hafif yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şile otoyolunda hafriyat kamyonu bariyerleri kırıp karşı şeride geçti: 2 hafif yaralı - Son Dakika
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