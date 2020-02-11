Şile yolunda hafriyat kamyonu ile su tankeri kafa kafaya çarpıştı (1) - Son Dakika

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Şile yolunda hafriyat kamyonu ile su tankeri kafa kafaya çarpıştı (1)
6 saat önce
ŞİLE Yolu Ömerli Mevkii'nde saat 10.30 sıralarında hafriyat kamyonu ile bir su tankeri kafa kafaya çarpıştı.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:09 Kaynak: DHA
ŞİLE Yolu Ömerli
Mevkii'nde saat 10.30 sıralarında hafriyat kamyonu ile bir su tankeri kafa kafaya çarpıştı. Kazada su tankerinin şoförü bulunduğu yerde sıkıştı. Olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafriyat kamyonunun şoförü ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralı şoförü sıkıştığı yerden kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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