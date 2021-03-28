ŞİLE YOLUNDA İNATLAŞARAK ARAÇLARINI BİRBİRİNE ÇARPAN SÜRÜCÜLER YAKALANDI - Son Dakika

ŞİLE YOLUNDA İNATLAŞARAK ARAÇLARINI BİRBİRİNE ÇARPAN SÜRÜCÜLER YAKALANDI

28.03.2021 09:47
ŞİLE YOLUNDA İNATLAŞARAK ARAÇLARINI BİRBİRİNE ÇARPAN SÜRÜCÜLER YAKALANDI, System.String[]

Haber: İSTANBUL, ( DHA)ŞİLE yolunda 21 Mart'ta trafikte yol verme tartışmasına giren ve araçlarını birbirine çarptırarak ilerleten iki sürücü yakalandı.

Haber: İSTANBUL, ( DHA)

ŞİLE yolunda 21 Mart'ta trafikte yol verme tartışmasına giren ve araçlarını birbirine çarptırarak ilerleten iki sürücü yakalandı. Sürücüler ifadesinde yakın arkadaş olduklarını ve tehlikeli araç kullanmalarını birbirlerine şaka yapmak maksadıyla yaptıklarını belirttikleri öğrenildi.

Gözaltına alınan sürücüler Ş.Ş. ve N.Y.'ye toplam 7 bin 728 lira para cezası kesildi. Ayrıca iki sürücü hakkında da "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan da soruşturma başlatıldı.

OLAY 21 MARTTA MEYDANA GELMİŞTİ Şile yolunda 21 Mart 2021 tarihinde trafikte yol verme tartışmasına giren iki sürücü, araçlarını birbirine çarptırarak ilerlemiş, iki şeritli yolu paylaşamayan sürücüler, yağmura rağmen hızlarını kesmemiş, bir süre sonra yol verme inatlaşması inanılmaz görüntülerle sürmüştü. Tehlike dolu anlar, aynı yolda seyahat eden başka bir sürücü tarafından görüntülenmişti.  Bu görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yüzlerce güvenlik kamerası izlendikten sonra, ilk olarak araçların plakalarına buradan da araçların sürücülerine ulaştı.

"TRAFİKTE ŞAKALAŞIYORDUK" DEDİLER Gözaltına alınan Ş.Ş. ve N.Y. isimli sürücüler sorgulamalarında "Aslında yakın arkadaş olduklarını,  trafik kuralları ile kendilerini ve diğer sürücülerin can güvenliğini hiçe sayarak böyle tehlikeli araç kullanmalarını ise birbirlerine şaka yapmak maksadıyla yaptıklarını" belirttikleri ortaya çıktı.

İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

İstanbul İl Jandarma ekipleri tarafından tespit edilen araçların sürücüleri Ş.Ş ve N.Y.'ye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun  ilgili maddeleri gereği ceza yazılırken, ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de idari para cezası olmak üzere toplam 7 bin 728 TL para cezası uygulandı. Ayrıca şüpheliler hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan da soruşturma başlatıldı.

İstanbul, 21 Mart, Şile, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞİLE YOLUNDA İNATLAŞARAK ARAÇLARINI BİRBİRİNE ÇARPAN SÜRÜCÜLER YAKALANDI - Son Dakika


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