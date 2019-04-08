Son Dakika Haberleri: Şile Yolunda Motosikletli Asfalt Kovboyları Kamerada

Şile Yolunda Motosikletli Asfalt Kovboyları Kamerada

1 saat önce

Şile Yolunda ilerleyen motosikletliler bir anda yolda koşan atlarla karşı karşıya geldi.

Şile Yolunda Motosikletli Asfalt Kovboyları Kamerada, System.String[]
Şile Yolunda ilerleyen motosikletliler bir anda yolda koşan atlarla karşı karşıya geldi. Motosikletlilerin atları kontrol altına alarak yoldan uzaklaştırması kask kamerasınca kaydedildi. Kovboy filmlerini andıran anlar ise diğer sürücüleri şaşkına çevirdi.

Şile Yolunda seyir halinde olan birkaç motosiklet sürücüsü yol üzerinde koşan üç at ile karşı karşıya geldi. Başıboş şekilde koşan atlarla karşılaşan motosikletliler bir anda neye uğradığını şaşırdı. Daha sonra atları yoldan çekmek isteyen motosikletliler, atların yanına ve önüne geçerek hayvanları kontrol altına almaya çalıştı. Asfalt kovboylarını andıran motosiklet sürücülerinin yönlendirilmesiyle atlar yolun kenarındaki arsaya doğru yöneldiler. Motosikletlilerin atları yoldan çekerek trafik güvenliğini sağladığı ve adeta kovboy filmlerini andıran anlar kask kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde seyir halindeki motosikletliler bir anda yolda koşan atlarla karşılaşıyor, daha sonra atları kontrol altına alarak yoldan çekiyorlar. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:44 Kaynak: İHA

Motosiklet, Şile, 3. Sayfa
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