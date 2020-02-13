Şile yolunda otomobil seyir halindeki iş makinesine çarptı: 1 ölü 2 yaralı (1) - Son Dakika

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Şile yolunda otomobil seyir halindeki iş makinesine çarptı: 1 ölü 2 yaralı (1)
6 saat önce
ÇEKMEKÖY Şile Yolu Ömerli Mevkiinde içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil yolda seyir halindeki iş makinesi arkadan çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:42 Kaynak: DHA
ÇEKMEKÖY Şile
Yolu Ömerli
Mevkiinde içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil yolda seyir halindeki iş makinesi arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi ambulansla morga götürüldü.
- İstanbul
Son Dakika Şile yolunda otomobil, seyir halindeki iş makinesine arkadan çarptı! 1 ölü, 2 yaralı Şile yolu'nda otomobil seyir halindeki iş makinesine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı Son dakika: Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması: En az 10 ülke bayilik için irtibata geçti Rusya'dan gerginliği tırmandıracak Türkiye açıklaması: Suriye ile ilgili provokatif açıklamalardan kaçının