Çekmeköy'de sisli hava kazaya neden oldu, tır ile kamyon birbirine girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Çekmeköy'de sisli hava kazaya neden oldu, tır ile kamyon birbirine girdi

23.02.2022 16:35

Çekmeköy'de sisli hava kazaya neden oldu, tır ile kamyon birbirine girdiİSTANBUL Şile Yolu Çekmeköy mevkinde sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu tır sürücüsü, yolun sağına çekilen kamyona arkadan çarptı.

Çekmeköy'de sisli hava kazaya neden oldu, tır ile kamyon birbirine girdi

İSTANBUL Şile Yolu Çekmeköy mevkinde sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu tır sürücüsü, yolun sağına çekilen kamyona arkadan çarptı. Kazayı fark eden farklı bir kamyon şoförü, araçlara çarpmamak için ani fren yapınca bariyerlere daldı. Kazada 2 sürücü yaralandı. Kaza yeri dron ile havadan görüntülendi.

Kaza, Şile Yolu Çekmeköy mevkinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan 34 VP 3880 Iveco marka A101 marketine ait mal taşıyan kamyon arıza yaptı. Sürücü Faruk Kurtarıcı, arızalanan kamyonu sağ şeride çektiği sırada arkadan gelen 34 EE 4415 plakalı tır sürücüsü Nejat Almaz, sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu A101 kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır orta bariyerlere doğru sürüklendi. Seyir halinde olan farklı bir kamyon sürücüsü kazayı fark edip ani fren yapması sonucu bariyerlere çarptı. Kazada Faruk Kurtarıcı ve Nejat Almaz yaralanırken, arkadan gelen diğer kamyon sürücü yara almadan kurtuldu. Olayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine ve jandarmaya haber verdi. Gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birini durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonucu trafiğin kapandığı yol, çekicilerin araçları kaldırmasıyla tekrar normale döndü. Öte yandan olay yeri havadan dron ile görüntülendi.

Kazaya yolda tanık olan Deniz Çakan," Havva malum çok yoğun sisli. Biz alemdag'dan Şile'ye doğru ilerlerken, kaza da o anda oldu. Yol kenarında bekleyen araç arızalı olduğu için yoldan gelen tır da ona çarptı. Daha sonrası biz bu arkadaşları çıkardık ambulansa çağırdık. Toplamda 2 yaralı vardı. Yaralılardan birinin durumu hafifti, diğerinin durumu ağırdı." dedi.

Çekmeköy'de sisli hava kazaya neden oldu, tır ile kamyon birbirine girdi
Çekmeköy'de sisli hava kazaya neden oldu, tır ile kamyon birbirine girdi
Çekmeköy'de sisli hava kazaya neden oldu, tır ile kamyon birbirine girdi
Çekmeköy'de sisli hava kazaya neden oldu, tır ile kamyon birbirine girdi
Çekmeköy'de sisli hava kazaya neden oldu, tır ile kamyon birbirine girdi
Çekmeköy'de sisli hava kazaya neden oldu, tır ile kamyon birbirine girdi
Çekmeköy'de sisli hava kazaya neden oldu, tır ile kamyon birbirine girdi
Çekmeköy'de sisli hava kazaya neden oldu, tır ile kamyon birbirine girdi
Çekmeköy'de sisli hava kazaya neden oldu, tır ile kamyon birbirine girdi
Çekmeköy'de sisli hava kazaya neden oldu, tır ile kamyon birbirine girdi
Çekmeköy'de sisli hava kazaya neden oldu, tır ile kamyon birbirine girdi

YORUMLAR
500
İki kamyonun çarpışması sonucu şoförler yaralandı İki kamyonun çarpışması sonucu şoförler yaralandı Oğlum 3. Bölüm 2. Fragman Oğlum 3. Bölüm 2. Fragman

Şile, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çekmeköy'de sisli hava kazaya neden oldu, tır ile kamyon birbirine girdi - Son Dakika


Son Dakika
17:24 Üzücü haberi Ertem Şener verdi: Halit Kıvanç artık kimseyi tanımıyor, konuşamıyor ve çok hasta
17:15 Son Dakika: Erdoğan, Rusya lideri Putin'le telefonda görüştü! Moskova-Kiev kriziyle ilgili önemli mesajını tekrarladı
16:57 Otoyol ve köprü ücretleriyle ilgili yeni düzenleme! Taksiciler ilave ücret talep edemeyecek
16:57 Fenerbahçe, Joachim Löw'le anlaştı! Deneyimli hocanın ekibi bile netleşti
16:53 ABD'li sosyalistlerden eski yoldaşa destek: NATO'nun yayılmacılığı durmalı
16:48 Standart gram altın 835 bin liraya geriledi
16:43 Ukraynalı efsane futbolcu Andriy Shevchenko: Halkımla ve ülkemle her zaman gurur duydum
16:33 Ünlü sunucu Buket Aydın, 2 milyon TL'ye reklam yüzü oldu!
16:32 Önce adamı gözüne kestirdi, sonra nehirden fırladı ve saniyeler içinde midesine indirdi! İşte timsahın adamı yediği görüntüler
16:29 Moskova'dan ABD'ye yaptırımlarına yanıt geldi: Güçlü bir şekilde yanıt vereceğiz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 17:33:00. #1.11#
SON DAKİKA: Çekmeköy'de sisli hava kazaya neden oldu, tır ile kamyon birbirine girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement