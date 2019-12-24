Şile yolunda trafik kazası: 1'i ağır 12 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şile yolunda trafik kazası: 1'i ağır 12 yaralı - Son Dakika

Şile yolunda trafik kazası: 1'i ağır 12 yaralı

6 saat önce

İETT otobüsünün Çekmeköy'de şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 12 kişi yaralandı.

Şile yolunda trafik kazası: 1'i ağır 12 yaralı, System.String[]

İETT otobüsünün Çekmeköy'de şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 12 kişi yaralandı.

Şile yolunda Ümraniye istikametine seyir halinde olan 34 TP 7162 plakalı otobüs yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole yuvarlandı. Kazada 1'i ağır 12 kişi yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken yaralılar olay yerine gelen çok sayıda ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ümraniye istikametinde yoğun trafik oluştu.

Otobüsü kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ümraniye, Çekmeköy, Şile, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:14 Kaynak: AA
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