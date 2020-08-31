Şile otoyolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Şile otoyolu Çekmeköy Taşdelen mevkisindeki tünel çıkışında Ümraniye istikametine seyir halinde olan 34 RZ 1338 plakalı hafriyat kamyonu, 31 AYB 65 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpışma sonucu bir sürücü araçta sıkıştı.
Olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ümraniye istikametine doğru trafik tek şeride düşürüldü.
İtfaiye ve sağlık ekiplerinin araç içindeki sürücüyü kurtarma çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 10:14 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Şile yolunda trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika