Son Dakika Haberleri: Şile yolunda trafik kazası: 6 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Şile yolunda trafik kazası: 6 yaralı

Şile yolunda trafik kazası: 6 yaralı

1 saat önce

İstanbul'un Şile ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Şile yolunda trafik kazası: 6 yaralı, System.String[]

İstanbul'un Şile ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.


Kaza, bugün saat 14.45 sıralarında Üvezli mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.P. idaresindeki 34 BG 7117 plakalı otomobil, Üvezli sapağından İstanbul yönüne çıkış yapan S.E. idaresindeki 34 CAL 951 plakalı araçla çarptı. Kazada psikolog olduğu öğrenilen S.E.'nin de aralarında olduğu 6 kişi yaralandı. Kaza yapan araçlar olay yerinden kaldırılırken, bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

İstanbul, Şile, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:15 Kaynak: İHA
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