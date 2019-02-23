Son Dakika Haberleri: Şile Yolunda Yağış Kazası

Şile Yolunda Yağış Kazası

56 dakika önce

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHAÇekmeköy'de 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Şile Yolunda Yağış Kazası, System.String[]
Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA

Çekmeköy'de 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Kaza saat 15.00 sıralarında Şile Otoyolu Çekmeköy Taşdelen mevkii Ümraniye istikametinde meydana geldi. Yoğun yağış sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü önce önündeki iki araca sonra bariyerlere çarptı. Şans eseri kazada yaralanan olmadı. Kaza sebebiyle trafik yoğunluğu oluştu.

Görüntü Dökümü:

---------

-Kaza yapan araçlardan görüntü

-Trafik polislerinden görüntü

-Araçların çekiciye yüklenmesi 

-Trafikten görüntü

-Genel ve detay görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:49 Kaynak: DHA

Şile, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sibel Can'ın Dolandırılması Davasında Savcı Mütalaasını Değiştirdi Ankara'da İki Şoförün Kavgası Kameralara Yansıdı

Erdoğan: Tersane İstanbul Projesi, 60 Bin İnsanımıza Yeni İstihdam Sağlayacak Kadıköy'de Taksiye Binen 3 Yolcu, Tartıştıkları Taksiciyi Döverek Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 17:45:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şile Yolunda Yağış Kazası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]