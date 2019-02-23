Şile Yolunda Yağış Kazası
56 dakika önce
Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHAÇekmeköy'de 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul
DHA Çekmeköy
'de 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Kaza saat 15.00 sıralarında Şile
Otoyolu Çekmeköy Taşdelen
mevkii Ümraniye
istikametinde meydana geldi. Yoğun yağış sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü önce önündeki iki araca sonra bariyerlere çarptı. Şans eseri kazada yaralanan olmadı. Kaza sebebiyle trafik yoğunluğu oluştu.
Görüntü Dökümü:
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-Kaza yapan araçlardan görüntü
-Trafik polislerinden görüntü
-Araçların çekiciye yüklenmesi
-Trafikten görüntü
-Genel ve detay görüntüler
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:49 Kaynak: DHA
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