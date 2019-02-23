Şile Yolunda Yağış Kazası
1 saat önce
ÇEKMEKÖY'de 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.
ÇEKMEKÖY'de 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Kaza saat 15.00 sıralarında Şile
Otoyolu Çekmeköy Taşdelen
mevkii Ümraniye
istikametinde meydana geldi. Yoğun yağış sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü önce önündeki iki araca sonra bariyerlere çarptı. Şans eseri kazada yaralanan olmadı. Kaza sebebiyle trafik yoğunluğu oluştu. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 05:39 Kaynak: DHA
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