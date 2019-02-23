Son Dakika Haberleri: Şile Yolunda Yağış Kazası

Şile Yolunda Yağış Kazası

1 saat önce

ÇEKMEKÖY'de 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

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ÇEKMEKÖY'de 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Kaza saat 15.00 sıralarında Şile Otoyolu Çekmeköy Taşdelen mevkii Ümraniye istikametinde meydana geldi. Yoğun yağış sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü önce önündeki iki araca sonra bariyerlere çarptı. Şans eseri kazada yaralanan olmadı. Kaza sebebiyle trafik yoğunluğu oluştu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 05:39 Kaynak: DHA

Çekmeköy, Şile, Güncel
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