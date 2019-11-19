Son Dakika Haberleri: Şilep ve tankerler sis nedeniyle sahile demirledi
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Şilep ve tankerler sis nedeniyle sahile demirledi

6 saat önce

Marmara Denizi'nde yoğun sis nedeniyle yoluna devam edemeyen yerli ve yabancı bandıralı bazı şilep ve tankerler, Tekirdağ sahiline demirledi.

Marmara Denizi'nde yoğun sis nedeniyle yoluna devam edemeyen yerli ve yabancı bandıralı bazı şilep ve tankerler, Tekirdağ sahiline demirledi.

Kentte öğleden sonra etkili olan sis, Tekirdağ- Muratlı ve Tekirdağ- Malkara kara yollarında görüş mesafesini azalttı.

Bazı bölgelerde görüş mesafesi 50 metreye kadar düşerken, ekipler trafik akışının yoğun olduğu bölgelerde olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Bu arada, Marmara Denizi'nde yoğun sis nedeniyle yoluna devam edemeyen yerli ve yabancı bandıralı bazı şilep ve tankerler, Tekirdağ sahiline demirledi.

Şilep ve tankerler sis nedeniyle sahile demirledi

Marmara Denizi, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:14 Kaynak: AA
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