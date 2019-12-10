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Şili askeri uçağı radardan çıktı

6 saat önce

Şili Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçak içindeki 38 kişiyle Antartika üzerindeyken radardan çıkarak kayboldu.

Şili askeri uçağı radardan çıktı, System.String[]

Şili Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçak içindeki 38 kişiyle Antartika üzerindeyken radardan çıkarak kayboldu.

Şili Hava Kuvvetlerince yapılan açıklamada, yerel saatle 16.53'te Punta Arenas kentinden havalanan Hercules C-130 tipi askeri uçakla Antartika üzerindeyken 18.13'te irtibatın kesildiği ifade edildi. Uçakta 17 mürettebat ile 3'ü sivil ve 21 yolcu bulunduğu ifade edildi.

Şili Hava Kuvvetlerinden yetkililer, kayıp uçağın aranmasıyla ilgili çalışma başlatıldığını ifade ederken ilk olarak Antartika'ya Şili Deniz Kuvvetlerine ait bir arama-kurtarma gemisinin gönderildiği açıklandı.

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, olayla ilgili kriz masası kurulduğunu, Şili Savunma Bakanlığı, Şili İçişleri Bakanlığı ve Devlet Başkanlığının gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.

(İHA)

Hercules, Şili, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:05 Kaynak: İHA
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