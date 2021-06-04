Şili, AstraZeneca Kovid-19 aşısını 45 yaşından küçüklere yapmayacak - Son Dakika

BUENOS Şili'de, uygulandığı bir kişide tromboz/trombositopeni (kan pıhtılaşması) vakası görülmesi nedeniyle AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının 45 yaşından küçüklere uygulanması askıya alındı.

Şili Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısı uygulanan 31 yaşındaki bir erkekte 1 Haziran'da kan pıhtılaşması görüldüğü ve bu aşının uygulanacağı kişilerdeki minimum yaş sınırının 18'den 45'e çekildiği belirtildi.

Vakanın "nadir" olarak nitelendiği ve araştırıldığına değinilen açıklamada, "Halk Sağlığı Enstitüsü Aşı Farmakovijilans birimi tarafından nedensellik analizi yapılırken, önleyici tedbir olarak, sağlık otoritesi, söz konusu araştırmanın sonuçlarını alana kadar bu aşının uygulanma yaşını en az 45 olarak değiştirmiştir." ifadesi yer aldı.

Söz konusu kişinin, 7 gün önce aşının ilk dozunun uygulanmasının ardından halsizlik, ateş, kusma ve baş dönmesi gibi belirtiler gösterdiği açıklandı.

Açıklamada, 12 bin 988'ine ikinci dozun da uygulandığı 313 bin 572 kişiye AstraZeneca aşısının yapıldığı bildirildi.

Ülkede 10 milyon 928 bin 685 kişiye Kovid-19 aşısı uygulanırken, bunlardan 8 milyon 180 bin 288 kişinin aşılama programı tamamlandı.

Yaklaşık 20 milyon nüfuslu Şili'de 29 bin 598 kişinin ölümüne olan Kovid-19, bugüne kadar 1 milyon 403 bin 101 kişide görüldü.