Üye Girişi
Şili basınından bomba iddia: Pellegrini, Fenerbahçe'nin teklifinden etkilendi - Son Dakika

Şili basınından bomba iddia: Pellegrini, Fenerbahçe'nin teklifinden etkilendi

30.05.2021 13:36
Şili basınından bomba iddia: Pellegrini, Fenerbahçe'nin teklifinden etkilendi, System.String[]

Gelecek sezon öncesinde teknik direktör konusunda belirsizlik yaşanan Fenerbahçe için geçtiğimiz sezon da öne çıkan Manuel Pellegrini ismi tekrar gündeme geldi. Şili basınından Encancha'nın haberine göre; Kanarya, Betis'in teknik patronu ile görüştü ve takımın başına geçmesi için bir teklif yaptı. Ve ilk görüşme olumlu geçti.

67 yaşındaki teknik adamın yapılan teklifin ardından çevresine danıştığı ve kısa süre içinde bir karar vereceği kaydedildi. Betis ile geçtiğimiz yaz 3 yıllık kontrat imzalayan deneyimli hoca, kulübü UEFA Avrupa Ligi'ne taşımayı başarmıştı. İspanyol ekibi, La Liga'yı 61 puanla 6. sırada tamamladı.

İLK GÖRÜŞME OLUMLU

Fenerbahçe'nin Pellegrini ile ilk temasının olumlu geçtiği, deneyimli teknik adamın yeni bir heyecana yelken açabileceği belirtildi. Sarı-Lacivertliler'in Emre Belözoğlu'yla devam etme ihtimali de sürüyor. Bu hafta Fenerbahçe'nin yeni hocasının açıklanması bekleniyor.

MANUEL PELLEGRINI'NİN KARİYERİ

Betis öncesinde son olarak West Ham United'ın başında olan Manuel Pellegrini, Avrupa'nın önemli kulüplerini çalıştırdı. Şilili hoca, Real Madrid, Manchester City, Malaga, Villarrearde görev yaptı. 67 yaşındaki antrenör, Avrupa dışında da Hebei China Fortune, River Plate, San Lorenzo, Deportiva Quito, Palestino ve Universidad Catolica gibi takımların teknik direktörlüğünü yaptı.

Şili basınından bomba iddia: Pellegrini, Fenerbahçe'nin teklifinden etkilendi

Manuel Pellegrini, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şili basınından bomba iddia: Pellegrini, Fenerbahçe'nin teklifinden etkilendi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Vida'nın kazandığı parayı isteyen Aboubakar'ın pazarlıkta söylediği sözler yönetimi hayrete düşürdü Vida'nın kazandığı parayı isteyen Aboubakar'ın pazarlıkta söylediği sözler yönetimi hayrete düşürdü AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar: Sedat Peker'le dayatılan gündem tavsamaya başladı AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar: Sedat Peker'le dayatılan gündem tavsamaya başladı Taksim'in göbeğinde tekme ve yumruklar havada uçuştu! Ancak özel harekat ayırabildi Taksim'in göbeğinde tekme ve yumruklar havada uçuştu! Ancak özel harekat ayırabildi Salih Uçan, Galatasaray'ın daha cazip teklifine rağmen Beşiktaş'a 'evet' dedi Salih Uçan, Galatasaray'ın daha cazip teklifine rağmen Beşiktaş'a 'evet' dedi İmamdan müezzine sabah namazı sonrası öldüresiye dayak! Kafasına 10 dikiş atıldı İmamdan müezzine sabah namazı sonrası öldüresiye dayak! Kafasına 10 dikiş atıldı Sedat Peker Sedat Peker "Berat Albayrak, Murat Sancak'ın evinde kalıyor" iddiasında bulundu! Sancak'tan yanıt gecikmedi Müjdeyi Bakan Varank verdi! Arçelik ile güçlerini birleştiren teknoloji devi TCL, Türkiye'de telefon üretimine başladı Müjdeyi Bakan Varank verdi! Arçelik ile güçlerini birleştiren teknoloji devi TCL, Türkiye'de telefon üretimine başladı İstanbul'da şebeke suyu içip zehirlendiği iddia edilen 100 kişi hastanelere başvurdu İstanbul'da şebeke suyu içip zehirlendiği iddia edilen 100 kişi hastanelere başvurdu

Son Dakika Haberleri
17:47 Üniversiteli kıza taciz iddiası! Olayı duyan genç kızın erkek arkadaşı çılgına döndü
17:44 Onyekuru ve Uğurcan Çakır takas ediliyor! Süper Lig'i sallayacak teklif
17:41 Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya seslendi: Seninle birkaç şey deneyeceğim
17:19 Sosyal medyayı ayağa kaldıran cinsel taciz iddiası! Binlerce kişi "tutuklansın" çağrısı yaptı
17:17 Fenerbahçe, Edin Visca'yı kadrosuna katmak için gün sayıyor
16:52 Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi
16:42 Fatih Terim tatilini yarıda kesip, Florya'ya geldi
16:30 Kabine giren yarasa yüzünden uçak acil iniş yaptı
16:22 Çamlıca Kulesi'ndeki kurdele kesimine o diyalog damga vurdu: Nurettin Bey sen de parmaklarınla kesiver
16:20 Michael Frey iddialı konuştu: Fenerbahçe'nin forveti ben olacağım
İngiltere'de kenevir baskınına giden polis ekipleri Bitcoin madeni buldu İngiltere'de kenevir baskınına giden polis ekipleri Bitcoin madeni buldu         
12:58
Esenler'de 4 aylık hamile kadın, arabadan yola fırlatıldı Esenler'de 4 aylık hamile kadın, arabadan yola fırlatıldı         
12:29
Gustavo Fenerbahçe'nin elini kolunu bağladı! Ayrılmak için sunduğu şartlar yönetimi çaresiz bıraktı Gustavo Fenerbahçe'nin elini kolunu bağladı! Ayrılmak için sunduğu şartlar yönetimi çaresiz bıraktı         
12:16
Zincir marketlere yeni düzenleme: Sigara satışı olmayacak, pazar günleri de kapalı olmaları ihtimal dahilinde Zincir marketlere yeni düzenleme: Sigara satışı olmayacak, pazar günleri de kapalı olmaları ihtimal dahilinde         
12:02
22 yıllık kocasına 22 yıllık kocasına "Performansı düşük" deyip boşanma davası açtı         
11:31
Fenerbahçe'nin 'bebek yüzlü' efsane forveti Kezman'ın son hali görenleri şaşırttı Fenerbahçe'nin 'bebek yüzlü' efsane forveti Kezman'ın son hali görenleri şaşırttı         
10:34
Bin solucanla başladı, şimdi 100 milyon tane var! Gübresini yöre halkına ücretsiz dağıtıyor Bin solucanla başladı, şimdi 100 milyon tane var! Gübresini yöre halkına ücretsiz dağıtıyor         
10:03
Bölge halkı canından bezdi! Artık ayılar köye inmesin diye ormana sakatat bırakıyorlar Bölge halkı canından bezdi! Artık ayılar köye inmesin diye ormana sakatat bırakıyorlar         
09:21
Sedat Peker 8. videosunu yayınladı! Hedefinde bu kez Bakan Soylu'nun katıldığı program ve gazeteciler var Sedat Peker 8. videosunu yayınladı! Hedefinde bu kez Bakan Soylu'nun katıldığı program ve gazeteciler var         
08:25
Kovalamaca sonunda yakalanan şüpheli dişinin derdine düştü: Onu bulmamız lazım Kovalamaca sonunda yakalanan şüpheli dişinin derdine düştü: Onu bulmamız lazım         
07:06
8 farklı noktada ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı 8 farklı noktada ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı         
18:07
Yemekler sürekli kaybolunca, mutfağa gizli kamera koydu; dolaptan tanımadığı bir kadın çıktı Yemekler sürekli kaybolunca, mutfağa gizli kamera koydu; dolaptan tanımadığı bir kadın çıktı         
16:06
İşte Türkiye'de satılan en ucuz 2. el araç modelleri! Hepsi 50 bin liradan az İşte Türkiye'de satılan en ucuz 2. el araç modelleri! Hepsi 50 bin liradan az         
14:42
Koronavirüsle ilgili skandal rapor ortaya çıktı: ABD ve Çin bir araya gelerek virüsü laboratuvarda geliştirdi Koronavirüsle ilgili skandal rapor ortaya çıktı: ABD ve Çin bir araya gelerek virüsü laboratuvarda geliştirdi         
14:28
Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle aşk yaşıyor! Paylaşım ilişkiyi ele verdi Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle aşk yaşıyor! Paylaşım ilişkiyi ele verdi         
14:12
Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor         
12:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2021 13:55:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şili basınından bomba iddia: Pellegrini, Fenerbahçe'nin teklifinden etkilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement