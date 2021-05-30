Şili basınından bomba iddia: Pellegrini, Fenerbahçe'nin teklifinden etkilendi

67 yaşındaki teknik adamın yapılan teklifin ardından çevresine danıştığı ve kısa süre içinde bir karar vereceği kaydedildi. Betis ile geçtiğimiz yaz 3 yıllık kontrat imzalayan deneyimli hoca, kulübü UEFA Avrupa Ligi'ne taşımayı başarmıştı. İspanyol ekibi, La Liga'yı 61 puanla 6. sırada tamamladı.

İLK GÖRÜŞME OLUMLU

Fenerbahçe'nin Pellegrini ile ilk temasının olumlu geçtiği, deneyimli teknik adamın yeni bir heyecana yelken açabileceği belirtildi. Sarı-Lacivertliler'in Emre Belözoğlu'yla devam etme ihtimali de sürüyor. Bu hafta Fenerbahçe'nin yeni hocasının açıklanması bekleniyor.

MANUEL PELLEGRINI'NİN KARİYERİ

Betis öncesinde son olarak West Ham United'ın başında olan Manuel Pellegrini, Avrupa'nın önemli kulüplerini çalıştırdı. Şilili hoca, Real Madrid, Manchester City, Malaga, Villarrearde görev yaptı. 67 yaşındaki antrenör, Avrupa dışında da Hebei China Fortune, River Plate, San Lorenzo, Deportiva Quito, Palestino ve Universidad Catolica gibi takımların teknik direktörlüğünü yaptı.