Şili'de 111 yaşında bir kadın koronavirüsü yendi - Son Dakika

Şili'de 111 yaşında bir kadın koronavirüsü yendi

Şili'de geçtiğimiz ay koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan 111 yaşındaki kadın koronavirüsü yenerek, ülkede koronavirüsü yenen en yaşlı kişi oldu.

Şili'de 111 yaşında bir kadın koronavirüsü yendi, System.String[]

Şili'de geçtiğimiz ay koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan 111 yaşındaki kadın koronavirüsü yenerek, ülkede koronavirüsü yenen en yaşlı kişi oldu.

Şili'de geçtiğimiz Nisan ayında koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan 111 yaşındaki kadın koronavirüsü yenerek, ülkede koronavirüsü yenen en yaşlı kişi oldu. Şili Yaşlılara Yönelik Ulusal Hizmeti'nden (SENAMA) yapılan açıklamada, başkent Santiago'nun Nunoa bölgesindeki bir bakımevinde kalan 111 yaşındaki Juana Zuniga'nın koronavirüsü yendiği belirtildi.

28 GÜN KARANTİNADA KALDI

Açıklamada, alınan önlemlere rağmen 10 Nisan'da bakımevindeki 7 personel ve 18 yaşlı kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve bunlardan birinin de 111 yaşındaki Juana Zuniga olduğu belirtildi. Bunun ardından karantinaya alınarak tedavisine başlanan Zuniga'nın, 28 günlük karantina süresinin ardından hastalığı yenerek,  koronavirüsü yenen ülkedeki en yaşlı kişi olduğu ifade edildi. Bakımevi Müdürü Maria Paz Sordo daha önce kadının nefes alma problemleri yaşadığını ancak genel olarak sağlıklı olduğunu belirterek, "Bir veya iki kez yüksek ateşi çıktı, ancak öksürüğü yoktu" ifadelerini kullandı.

ŞİLİ'DE SON DURUM

Şili Mart'ta ilk koronavirüs vakasını duyurdu. Şili'de Worldometers verilerine göre salgında toplamda 82 bin 289 kişi enfekte oldu, 841 virüs kaynaklı ölüm gerçekleşti ve enfekte olan kişilerin arasından 33 bin 540 kişi de iyileşti.


Koronavirüs, Şili, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 11:53 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Şili'de 111 yaşında bir kadın koronavirüsü yendi - Son Dakika Dünya

Son Dakika

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