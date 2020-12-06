Şili'de 6.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Şili'de 6.1 büyüklüğünde deprem
06.12.2020 22:42
Şili Üniversitesi Ulusal Deprem Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Şili'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği aktarıldı.
Şili Üniversitesi Ulusal Deprem Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Şili'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği aktarıldı.
Şili Üniversitesi Ulusal Deprem Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Şili'nin kuzey kesiminde öğleden sonra 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği aktarıldı. Depremin mal veya can kaybına neden olup olmadığı konusunda henüz açıklama yapılmadı. Merkez, depremin yerel saatle 13.47'de Tarapaca Bölgesi'ne bağlı Picka Kasabası'nın 31 kilometre kuzeydoğusunda ve 108.1 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.
Şili Deniz Hidrolojisi ve Oşinografi Bürosu tarafından yapılan açıklamada ise, depremin tsunamiyi tetiklemediği aktarıldı. - SANTİAGO
Son Dakika Erol Bulut'tan hakeme tepki ve 14 yıl önceki maça gönderme: Bize de bu nasip oldu İşçilerin gözünün kulağının olduğu asgari ücrette CHP önerisini paylaştı: En az 3 bin 100 TL olmalı Denizli maçına damga vuran Altay'dan hakem Ali Palabıyık'a: Kırmızı kart verdin, yetmiyor mu? Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, cinsel istismara uğrayan kız çocuğu ile ilgili açıklama yaptı Ayrıldığı eşini ve iki kızını öldüren zanlının etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı Aracında sigara içen taksici, sokağa çıkma kısıtlamasını denetleyen valiye yakalandı Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu