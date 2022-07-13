Yerin 10 kilometre altında kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

Kaynak: AA

Güney Amerika, Paskalya, Şili, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şili'de 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

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