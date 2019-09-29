Son Dakika Haberleri: Şili'de 6,8 büyüklüğünde deprem
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Şili'de 6,8 büyüklüğünde deprem

52 dakika önce

Güney Amerika ülkesi Şili'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Şili'de 6,8 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Güney Amerika ülkesi Şili'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, yerel saatle 10.57'de meydana gelen depremin merkez üssünün Constitucion şehrinin 66 kilometre batı-güneybatısında yer aldığı, yerin 16,5 kilometre altında kaydedildiği belirtildi.

Depremin sahil şeridini ve 360 kilometre uzaklıkta bulunan başkent Santiago'daki binaları sarstığı bildirilirken, henüz hasar raporunun olmadığı aktarıldı.

Şili ulusal acil durum ajansı, depremin ülkenin orta ve güney kesimi boyunca hissedildiğini açıkladı.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Şili- Arjantin sınırında birkaç gün önce 6,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Deprem, Şili, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 08:22 Kaynak: AA
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