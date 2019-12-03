Son Dakika Haberleri: Şili'de 6 büyüklüğünde deprem
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Şili'de 6 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Güney Amerika ülkesi Şili'nin kuzey sahilinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Şili'de 6 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Güney Amerika ülkesi Şili'nin kuzey sahilinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Şili'nin Peru ile sınırındaki Arica kentinin 38 kilometre güneybatısı olan depremin, yerin 32 kilometre altında kaydedildiği belirtildi.

Depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadığı ifade edildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Deprem, Şili, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:20 Kaynak: AA
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