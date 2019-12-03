Şili'de 6 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
Güney Amerika ülkesi Şili'nin kuzey sahilinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:20 Kaynak: AA
Güney Amerika ülkesi Şili'nin kuzey sahilinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Şili'nin Peru ile sınırındaki Arica kentinin 38 kilometre güneybatısı olan depremin, yerin 32 kilometre altında kaydedildiği belirtildi.
Depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadığı ifade edildi.
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