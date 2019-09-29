Son Dakika Haberleri: Şili'de 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Şili'de 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

1 saat önce

Şili'de 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Şili'de 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi, System.String[]

Güney Amerika ülkesi Şili'nin Talca açıklarında 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Merkezi'ne göre deprem Talca'ya 134 kilometre mesafede yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Deprem, Şili, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 08:01 
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