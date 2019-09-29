Şili'de 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
1 saat önce
Şili'de 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Güney Amerika ülkesi Şili'nin Talca açıklarında 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Merkezi'ne göre deprem Talca'ya 134 kilometre mesafede yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 08:01
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