Şili'de aç kalan akbabalar evcil köpeklere üşüştü - Son Dakika

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sosyal izolasyon uygulanan Şili'nin başkenti olan Santiago'daki Las Condes kentinde, aç kalan 2 akbaba, Gabriela Leonardi adlı kişinin evinin balkonuna kondu. Üç Fransız kanişi sahibi olan Leonardi, akbabaların camekan ardından köpeklerine ulaşmaya çalıştığı anları cep telefonu ile an be an kayda aldı.

KÖPEKLERİN KORKU ANLARI KAMERADA

Görüntülerde, akbabaları farkeden köpekler panikleyerek havlamaya başlarken, akbabalardan birinin kendisine havlayan köpeğe ulaşmak için pencereyi gagalamaya başladığı görülüyor. Kuşların zararsız olduğuna ve sadece evcil hayvanlarıyla oynamak istediğine inanan ve onlar için balkonuna su bırakan Leonardi, 'Akbabalar şu anda buraya çok fazla geliyor ama özellikle sosyal izolasyondan beri kesinlikle daha sık geleceklerdir"dedi. Öte yandan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinaya alınan bazı ülkelerin kentlerinde ıssızlaşan sokaklara vahşi hayvan ve kuşların çıktığı görülüyor